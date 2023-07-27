Ремонт дорог в Алматы: какие участки будут закрыты для проезда до 29 июля

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Определён следующий участок ремонта на проспекте аль-Фараби в Алматы. В акимате сообщили, как будет организовано движение общественного и личного транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Дорожные работы по транспортной магистрали идут согласно графику и будут завершены до начала учебного года. Следующий участок – средний ремонт от проспекта Сейфуллина до моста через реку Есентай.

Для обеспечения безопасности движения и увеличения пропускной способности при проведении ремонта будут приняты следующие меры:

с 23:00 27 июля до 7:00 29 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта аль-Фараби;

с 7:00 до 24:00 28 июля будет организован отвод транспортных средств путём реверсивного движения с южной стороны проспекта аль-Фараби от проспекта Сейфуллина до моста через реку Есентай. Количество полос движения в западном и восточном направлениях по проспкту аль-Фараби будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции;

во избежание дорожно-транспортных происшествий в тёмное время суток - с 00:00 до 07:00 29 июля движение транспорта по проспекту аль-Фараби в западном направлении (от проспекта Сейфуллина) будет перекрыто полностью.

с 23:00 27 июля до 7:00 29 июля проезд с проспекта Сейфуллина на проспект аль-Фараби в западном направлении, заезд-выезд на улицы Маркова и Шашкина в южном направлении будет ограничен, объезд будет организован по проспекту Сейфуллина, улицам Попова и Тимирязева.

движение транспорта по съездам с проспекта аль-Фараби на проспект Сейфуллина в северном направлении в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме.

Напомним, ремонт дорожного полотна магистральных улиц в Алматы впервые идёт с применением новых технологий. В составе асфальтобетонов используют полимеры. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70 градусов), служат 8-10 лет.

Временно изменятся схемы пяти автобусных маршрутов:

№38 - в западном направлении - пр. аль-Фараби - пр. Сейфуллина - ул. Сатпаева - ул. Жандосова - ул. Жарокова - пр. аль-Фараби - далее по схеме;

№38а - в обратном направлении - без изменений;

№63 - пр. Назарбаева - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - ул. Тимирязева - ул. Жарокова - пр. аль-Фараби - далее по схеме;

№63а - в обратном направлении - без изменений;

№86 - в западном направлении - пр. аль-Фараби - пр. Сейфуллина - ул. Сатпаева - ул. Жандосова - ул. Жарокова - пр. аль-Фараби - далее по схеме;

№86 - в обратном направлении - без изменений;

№127 - в западном направлении - пр. аль-Фараби - пр. Сейфуллина - ул. Сатпаева - ул. Жандосова - ул. Жарокова - ул. Исиналиева - далее по схеме;

№127 - в обратном направлении - без изменений;

№211 - в западном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Тимирязева - ул. Жарокова - пр. аль-Фараби - далее по схеме;

№211 - в обратном направлении - без изменений.