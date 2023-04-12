Разрешить продажу почек для трансплантации предложили в мажилисе

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Депутат мажилиса Гульдара Нурумова в своём депутатском запросе предложила разрешить в Казахстане продажу почек для трансплантации, передаёт BaigeNews.kz.

“Считаем необходимым рассмотреть возможность за материальную компенсацию на добровольной основе разрешить пересадку почек от неродственных доноров, материального поощрения доноров от государства, трансплантации органов от неродственных и посмертных доноров, а также проводить работу по пропаганде донорства и проведении широкомасштабного информирования об органном донорстве", — говорится в депутатском запросе, адресованном заместителю премьер-министра Алтаю Кульгинову.

Депутат отметила важность затрагиваемого вопроса.

"Опыт направления в зарубежные клиники пациентов показывает, что зачастую, не дождавшись донора, наши соотечественники после долгих месяцев или лет умирают, так как в первую очередь пересаживают органы в другой стране своим гражданам, При этом на их содержание в клинике в течение всего периода нахождения затрачиваются колоссальные бюджетные средства", — отметила она.

Нурумова также добавила, что из-за долгого ожидания в очереди на трансплантацию количество умирающих ожидающих пересадку донорского органа людей растёт.

"Пока мы будем обсуждать, нужно ли посмертное донорство или нет, количество умирающих будет увеличиваться. Надо учитывать, что в основном это молодые люди от 18 до 35 лет, которые могли бы приносить пользу обществу, родить и воспитать своих детей. К сожалению, население в целом склонно закрывать глаза на эту проблему, люди задумываются, только когда проблема касается их лично. Но вероятность оказаться в листе ожидания намного выше, чем стать посмертным донором", — отметила Нурумова в запросе.

Ранее врачи сообщали, что количество операций по трансплантации человеческих органов в Казахстане выросло на 22 процента за год. В министерстве также рассказывали, как правильно оформлять посмертное донорство органов.