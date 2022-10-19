Как оформить согласие или отказ на посмертное донорство органов, рассказали в Минздраве

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Как правильно оформить посмертное донорство органов, рассказали в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz.

"Граждане Казахстана могут зарегистрировать при жизни своё волеизъявление о согласии или отказе на изъятие после смерти органов в целях трансплантации. Это можно сделать через Регистр граждан, выразивших право на посмертное донорство органов, при непосредственном обращении в поликлинику по месту прикрепления или на веб-портале электронного правительства", - сообщили в ведомстве.

Чтобы оформить согласие или отказ от посмертного донорства на портале egov.kz, гражданину необходимо авторизоваться через электронную цифровую подпись (ЭЦП) или одноразовый пароль, далее выбрать услугу "Регистрация согласия или отзыва согласия (то есть отказ) на прижизненное добровольное пожертвование органов после смерти в целях трансплантации" в разделе "Здравоохранение".

Затем нужно выбрать тип заявления: "Регистрация отзыва на согласие (отказ)" либо "Регистрация согласия".

Чтобы зарегистрировать волеизъявление на посмертное донорство в организации ПМСП, гражданину следует обратиться в поликлинику по месту прикрепления, где ответственное лицо проверит документы, удостоверяющие личность и статус прикрепления, после чего предоставит соответствующую форму (отказ или согласие).

Заполненная форма заносится в Регистр, человеку выдадут справку о регистрации волеизъявления, подписанную первым руководителем и скрепленную печатью организации ПМСП.

Трансплантация органов гражданам Республики Казахстан осуществляется бесплатно.