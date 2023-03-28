Разработать возможности создания садково-бассейнового хозяйства предлагают в Мангистау

27 марта в Актау с участием главы региона Нурлана Ногаева состоялось совещание, посвященное темпам и возможностям развития рыбной отрасли в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской области Арман Молдашев сообщил, что по итогам 2022 года структура рынка рыбной продукции региона выглядит следующим образом: выловлено – 4 915,8 тонн, выращено – 47.5 тонн, экспортировано – 25.4 тонн, импортировано – 18 тонн продукции.

За последние три года количество рыбы, выращенной в регионе, удвоилось, чему в том числе способствовала Программа развития рыбного хозяйства. Так, были расширены меры господдержки отрасли и упрощены процедуры проектирования прудов для разведения рыбы. Кроме того, в рамках Налогового кодекса предусмотрено снижение налога на добавленную стоимость для промыслового рыболовства на 70%. Вместе с тем благодаря реализации Программы развития рыбного хозяйства, принятой в апреле 2021 года, к 2030 году в Мангистау планируется выращивать до 100 тысяч тонн рыбы в год.

Для успешной реализации Программы развития рыбного хозяйства в 2022 году постановлением акима области Нурлана Ногаева в регионе было открыто управление рыбного хозяйства.

Руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской области Арман Молдашев отметил, что для увеличения рыбной продукции необходимо разработать возможности создания садково-бассейнового хозяйства.

"Каспийское море имеет большой потенциал для выращивания осетровых, лососевых рыб и их гибридов. Однако стоит признать, что эксплуатация рыбных запасов естественных водоёмов имеет свои пределы, особенно, учитывая, что в регионе нет других рек и озёр. В связи с этим необходимо рассмотреть возможность развития технологии изготовления решетчатых ограждений на море. Штормостойкие сетчатые ограждения — это специальные инструменты для выращивания рыбы в открытом море, предназначенные для выдерживания сильных штормов и волн. На сегодняшний день в Казахстане нигде не применяют данную технологию, поэтому предлагается привлечь научных специалистов и обозначить рыбоводные участки в сетчатом заборе Каспийского моря. В отличие от традиционного рыболовства при данной технологии не происходит чрезмерной эксплуатации природных ресурсов. Наоборот, с помощью аквакультуры можно восстанавливать исчезающие виды и выпускать их в открытую природу. К тому же с повсеместным развитием аквакультуры и при наличии соответствующей законодательной базы будет решаться проблема браконьерства. Развитие отрасли создаст дополнительные рабочие места и обеспечит занятость населению", - подчеркнул Арман Молдашев.

Руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской области отметил, что в рыбной промышленности необходимо развивать научную базу и технологические инновации. Инвестиции в исследования и разработку новых технологий могут привести к повышению эффективности и устойчивости рыбной промышленности, а также к улучшению качества продукции.

Что касается развития промыслового рыболовства, то основной объем промыслового рыболовства в Каспийском море ведется на резиновых лодках и байда без соблюдения межгосударственных стандартов и технических требований. В итоге рыбные продукты выставляют без замораживания, таким образом потребителям предлагают рыбу низкого качества.

Значительно улучшить ситуацию может увеличение рыболовных флотов и широкое использование новых технологий, а также создание прибрежной инфраструктуры. В этой связи предлагается рассмотреть возможность предоставления предпринимателю 50%-ной субсидии на приобретение рыболовного флота или предоставления кредита под сниженный процент.

"Ещё одним направлением развития рыбного хозяйства стало открытие предприятий по сборке малых рыболовецких судов и флота. Это позволит расширить промысловое рыболовство на территории Каспийского моря. Потому что это открывает нам путь к увеличению объемов производства рыбной продукции и развитию переработки. На всех крупных водоёмах страны, например, Балхаш, Арал, Алаколь, Зайсан промысел ведёт к повышению уровня рыболовства. Наша цель добиться увеличения экспорта рыболовных судов и флотов в соседние страны Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Азербайджан, то есть стать судостроительным предприятием в Центральной Азии", - добавил А. Молдашев.

Сборкой морских судов на сегодня в Мангистау занимается ТОО "Судовое оборудование и сервис".

Нурлан Ногаев отметил, что рыбное хозяйство — это одна из самых больших отраслей, которая не только имеет большой вес, но и имеет свою специфику и огромный потенциал.