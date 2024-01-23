Разработать меры по финансированию научных исследований поручил Смаилов
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства поручил разработать меры по финансированию научных исследований, передаёт BaigeNews.kz.
"Совместно с акиматами, региональными вузами проработать эффективные механизмы отбора и поддержки проектов коммерциализации под конкретные потребности экономики регионов.
Нужно разработать конкретные меры по финансированию акиматами прикладных научных исследований", - сказал премьер-министр.
Он также добавил, что для обеспечения прозрачности расходования средств до конца 2024 года нужно провести реинжиниринг процессов администрирования, снизить барьеры и автоматизировать все этапы отбора научных проектов, а также централизовать закупки товаров и услуг.
"До 1 марта текущего года актуализировать целевые индикаторы Концепции развития высшего образования и науки для конкретизации ожидаемых результатов при коммерциализации проектов", - сказал Смаилов.
Для качественного роста промышленности необходима тесная интеграция науки и индустрии.
Соответствующий комплекс мер предусмотрен Концепцией развития высшего образования и науки до 2029 года, сказал Смаилов.
По его словам, акцент сделан на развитии прикладной науки, стимулировании бизнеса для активного софинансирования научных проектов, создании научно-технологических парков и инжиниринговых центров.
Ожидается, что реализация концепции позволит увеличить до 50 процентов долю коммерциализации и софинансирования научных проектов, уточнил глава правительства.
Алихан Смаилов также добавил, что расходы республиканского бюджета на научные цели за последние три года выросли в 3,3 раза и составили 643 миллиардов тенге.
На 2024-2026 годы предусмотрено уже порядка 730 миллиардов тенге. С учетом постоянного увеличения финансирования данной сферы важно повысить результативность научных проектов, усилить их прикладной характер, уточнил премьер-министр.
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