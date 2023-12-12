  • 12 Декабря, 13:55
  • BAIGENEWS

Разбил остановку: в Петропавловске оштрафовали мать 14-летнего подростка

Сегодня, 12:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 12:53
Сегодня, 12:53
119
Фото: polisia.kz

Мать 14-летнего подростка, разбившего остановку в Петропавловске, привлечена к административной ответственности в виде штрафа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, юный правонарушитель разбил остановочный павильон по улице Жамбыла в Петропавловске.

"Ввиду того, что данный подросток впервые совершает административное правонарушение, за пребывание вне дома в ночное время, подпадающее под статью 442 Кодекса РК об административных правонарушениях, его матери вынесено предупреждение.

За хулиганство, совершенное несовершеннолетним, по статье 435 КоАП РК, в семидневный срок по сокращенному делопроизводству она уплатила штраф 12075 тенге. Вопрос материальной ответственности за причинённый ущерб будет решаться в порядке гражданско-правовых отношений", — сказал начальник УП города Петропавловска Марат Жумалиев.

По данным полиции, за 11 месяцев в Петропавловске по статье 435 КоАП РК “Хулиганство, совершенное несовершеннолетним” зарегистрирован 31 факт. Полицейские также напоминают, что административное законодательство предусматривает штраф в 15 МРП за вандализм несовершеннолетних.

Самое читаемое

Наверх