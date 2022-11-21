Работу Центризбиркома миссия наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ назвала эффективной

Наблюдатели Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) представили свои предварительные выводы по итогам внеочередныx президентских выборов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Глава миссии Урсула Гацек на пресс-конференции в Астане отметила, что работа ЦИК РК была эффективной.

"Проведение выборов было осуществлено эффективно, выборы подчеркнули необходимость дальнейших реформ и приведения соответствующего законодательства в соответствие с обязательствами ОБСЕ. Действующий президент баллотировался как совместный кандидат от всех парламентских партий, и, по сути, ему не было брошено серьезного вызова", - сказала она.

Также Гацек заявила, что несмотря на внесённые изменения в Конституцию и закон о выборах, только переход к однократному семилетнему сроку полномочий президента применим к этим выборам.

"В свете предстоящих в ближайшее время парламентских выборов, есть возможность для решения вопросов, указанных в сегодняшнем заявлении, в том числе в отношении процедур подсчёта голосов и подведения итогов голосования для обеспечения прозрачности и честности голосования", - сказала спикер.