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Работу Центризбиркома миссия наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ назвала эффективной
Наблюдатели Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) представили свои предварительные выводы по итогам внеочередныx президентских выборов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Глава миссии Урсула Гацек на пресс-конференции в Астане отметила, что работа ЦИК РК была эффективной.
"Проведение выборов было осуществлено эффективно, выборы подчеркнули необходимость дальнейших реформ и приведения соответствующего законодательства в соответствие с обязательствами ОБСЕ. Действующий президент баллотировался как совместный кандидат от всех парламентских партий, и, по сути, ему не было брошено серьезного вызова", - сказала она.
Также Гацек заявила, что несмотря на внесённые изменения в Конституцию и закон о выборах, только переход к однократному семилетнему сроку полномочий президента применим к этим выборам.
"В свете предстоящих в ближайшее время парламентских выборов, есть возможность для решения вопросов, указанных в сегодняшнем заявлении, в том числе в отношении процедур подсчёта голосов и подведения итогов голосования для обеспечения прозрачности и честности голосования", - сказала спикер.
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