Рабочий погиб на руднике "Казахмыса"
Сегодня, 07:57
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Сегодня, 07:57Сегодня, 07:57
146Фото: pexels.com / иллюстративное
На одном из участков шахты "Восточная Сары-Оба" погиб рабочий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Казахмыс".
Несчастный случай произошёл 26 декабря на руднике "Жыланды", расположенном в области Ұлытау.
"В 18:30 на одном из участков шахты "Восточная Сары-Оба" при движении подземной самоходной машины к месту производства работ водителем был совершён неумышленный наезд на машиниста 1992 года рождения. В результате чего работник получил травмы, несовместимые с жизнью", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте группы компаний "Казахмыс".
Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
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