Рабочий погиб на руднике "Казахмыса"

На одном из участков шахты "Восточная Сары-Оба" погиб рабочий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Казахмыс".

Несчастный случай произошёл 26 декабря на руднике "Жыланды", расположенном в области Ұлытау.

"В 18:30 на одном из участков шахты "Восточная Сары-Оба" при движении подземной самоходной машины к месту производства работ водителем был совершён неумышленный наезд на машиниста 1992 года рождения. В результате чего работник получил травмы, несовместимые с жизнью", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте группы компаний "Казахмыс".