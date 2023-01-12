open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

inbusiness.kz Вчера, 06:18
774
Вчера, 06:18
774
Фото: inbusiness.kz

Рабочего придавило вагоном с углём в Караганде

Предположительно ЧП произошло на станции "Караганда-Сортировачная". Состав шел по прямому пути и во время проведения маневра сошел с рельсов, сообщают в региональном управлении по инспекции труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Составитель железнодорожного цеха, находившийся на спецподножке вагона получил травмы, не совместимые с жизнью. По данному факту Управлением по инспекции труда назначена комиссия. Обстоятельства и причины данного несчастного случая будут определены по итогам расследования", - прокомментировала пресс-секретарь Управления по инспекции труда Карагандинской области Айзада Жумабекова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#уголь #шахта #смерть
BaigeNews.kz
Вчера, 06:18
774
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх