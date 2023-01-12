Рабочего придавило вагоном с углём в Караганде

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Предположительно ЧП произошло на станции "Караганда-Сортировачная". Состав шел по прямому пути и во время проведения маневра сошел с рельсов, сообщают в региональном управлении по инспекции труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".