Пять суток под завалами: 90-летнюю женщину спасли в Японии

90-летнюю женщину, которая провела пять суток под завалами дома, обнаружили живой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По информации агентства Kyodo, пострадавшую в результате землетрясения женщину нашли спасатели в городе Судзу, префектура Исикава.

1 января в Японии произошла серия мощных землетрясений, магнитуда сильнейшего из которых составила 7,6. Подземные толчки ощущались в Токио.

Для всего западного побережья страны объявили угрозу цунами — на отдельных участках высота волн цунами достигала пяти метров. Местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или забраться на крыши зданий.

Более 35 тысяч домов в центральной части страны остались без электроснабжения, а японские энергетические компании срочно начали проверять состояние атомных объектов в стране. Больше всего от подземных толчков пострадали города Вадзима и Судзу (префектура Исикава).

Число жертв серии землетрясений возросло до 126. Не менее 516 человек получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы пока не могут установить местонахождение 222 жителей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кишиде в связи с многочисленными человеческими жертвами серии замлетрясений.