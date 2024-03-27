Река Аягоз вышла из берегов, есть подтопления

В городе Аягоз области Абай произошёл перелив воды через русло реки Аягоз. В результате подтоплено пять дворовых участков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"Силами МИО в количестве 12 человек и четырёх единиц техники проводятся обвалование, а также работы по возведению и укреплению берегов реки. Подтопленных жилых домов не имеется. Для откачки талых вод из дворовых участков на месте работают силы и средства ДЧС области в количестве семи человек, двух единиц техники и трёх мотопомп", – сообщили в ДЧС.

В селе Караколь под Семеем подтоплены два двора.

"В настоящее время благодаря принятым мерам по отводу талых вод уровень воды в посёлке упал и вода со дворов отведена. Угрозы подтопления жилым домам и дворовым территориям не имеется. Для мониторинга обстановки на месте остаются силы и средства ДЧС области Абай и МИО в количестве семи человек и двух единиц техники", – сообщили в ДЧС.