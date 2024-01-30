Пьяный водитель протащил полицейского по дороге в Астане

В ходе проведения локально-рейдового мероприятия “Пьяный водитель – преступник!”, патрульными полицейскими задержан пьяный водитель автомашины Kia. Нарушитель не подчинился и протащил инспектора по проезжей части, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Прибывшие на место происшествия полицейские, на пересечении улиц Московская и Потанина, обнаружили автомобиль Kia, который стоял поперек проезжей части. Проигнорировав требования сотрудников об остановке, водитель продолжил движение. Однако на перекрестке ему пришлось остановиться на красный сигнал светофора, так как перед ним находились транспортные средства. В это время полицейский подбежал к машине и пытался открыть дверь, но водитель, набирая скорость, протащил инспектора по дороге около 20-30 метров", - сообщили в полиции.

В отношении нарушителя было возбуждено производство по двум статьям административного кодекса – невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел и управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством.

"Решением суда водитель арестован на 20 суток, автомашина помещена на коммунальную стоянку", - говорится в сообщении.

Согласно медицинскому освидетельствованию водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Кроме того, выяснилось, что 23-летний молодой человек не имел водительских прав.