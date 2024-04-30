Пьяного пассажира сняли с поезда и осудили на 4 года в Атырауской области

Сотрудники линейного отдела полиции сняли с поезда сообщением Астана-Атырау 29-летнего мужчину. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нарушал покой пассажиров и общественный порядок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл на станции Кандыагаш.

"При доставлении в комнату полиции для выяснения обстоятельств мужчина вёл себя агрессивно и беспричинно нецензурно выражался в адрес представителей власти. Кроме того, правонарушитель не подчинялся законным требованиям и нанёс телесные повреждения сотрудникам полиции. Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств", - сообщили в полиции.

В отношении гражданина провели досудебное расследование по фактам оскорбления и угрозы или насильственных действий в отношении представителя власти. Приговором Мугалжарского районного суда мужчину признали виновным в совершении уголовных правонарушений, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев.