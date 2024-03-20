Путинцева вышла во второй круг турнира в Майами

Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса. На старте соревнования казахстанка уверенно обыграла представительницу Испании Кристину Бучу со счётом 6:2, 3:6, 6:4. Во втором раунде Юлия встретится с 13-й ракеткой мира Людмилой Самсоновой.



Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира серии ATP Challenger в Мериде (Мексика). В первом раунде Попко взял верх над австралийцем Томасом-Джоном Фэнкаттой - 6:4, 7:5.



Тимофей Скатов также одержал победу в стартовой игре турнира категории "Челленджер", который проходит в Задаре (Хорватия). В первом круге казахстанец разобрался с австрийцем Денисом Новаком со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:1.