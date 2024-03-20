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Путинцева вышла во второй круг турнира в Майами

Сегодня, 10:34
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ktf.kz Сегодня, 10:34
Сегодня, 10:34
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Фото: ktf.kz

Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса. На старте соревнования казахстанка уверенно обыграла представительницу Испании Кристину Бучу со счётом 6:2, 3:6, 6:4. Во втором раунде Юлия встретится с 13-й ракеткой мира Людмилой Самсоновой.

Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира серии ATP Challenger в Мериде (Мексика). В первом раунде Попко взял верх над австралийцем Томасом-Джоном Фэнкаттой - 6:4, 7:5.

Тимофей Скатов также одержал победу в стартовой игре турнира категории "Челленджер", который проходит в Задаре (Хорватия). В первом круге казахстанец разобрался с австрийцем Денисом Новаком со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:1.

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