Пугавшую жителей Семея "девушку-призрак" задержала полиция
Сегодня, 23:35
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Сегодня, 23:35Сегодня, 23:35
134Фото: иллюстративное / baigenews.kz / Арман Мухатов
Полицейские Семея привлекли к административной ответственности 22-летнюю девушку, которая, переодевшись в костюм "призрака", пугала горожан, передаёт BaigeNews.kz.
Полицейские установили личность девушки, которая появилась в образе "призрака" в одном из подземных переходов города. В отношении горожанки собран материл за совершение правонарушения по статье 434 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил поведения на спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятиях физическими лицами".
Постановлением суда девушка признана виновной и привлечена к административной ответственности в виде штрафа 69 тысяч тенге, сообщили в департаменте полиции города Семей.
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