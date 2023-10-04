Пугавшую жителей Семея "девушку-призрак" задержала полиция

Полицейские Семея привлекли к административной ответственности 22-летнюю девушку, которая, переодевшись в костюм "призрака", пугала горожан, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские установили личность девушки, которая появилась в образе "призрака" в одном из подземных переходов города. В отношении горожанки собран материл за совершение правонарушения по статье 434 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил поведения на спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятиях физическими лицами".

Постановлением суда девушка признана виновной и привлечена к административной ответственности в виде штрафа 69 тысяч тенге, сообщили в департаменте полиции города Семей.