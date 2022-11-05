Просят снять деньги: об уличных мошенниках предупредили жителей Алматы

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Благодаря хитрой схеме случайный прохожий может стать соучастником преступления.

Полиция мегаполиса предупредила алматинцев об уличных мошенниках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отмечают в управлении дознания ДП Алматы, злоумышленники пользуются доверчивостью и отзывчивостью горожан.

"Схема следующая: молодой человек подходит к потенциальной жертве и сообщает о беде, приключившейся с ним. Незнакомец просит у прохожего разрешения воспользоваться его карточным счетом, куда, якобы, его родители должны отправить ему деньги. На самом деле отправитель перевода — соучастник преступления, который с украденного только что чужого сотового на счет отзывчивого человека переводит денежные средства. Ничего не подозревая, жертва обмана обналичивает деньги, передает незнакомцу и, сам того не желая, становится участником хищения чужого имущества", — рассказал начальник управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов.

Полицейские Алматы просят не доверяйте незнакомым людям, какую бы историю они не рассказали. А также не рекомендуютдопускать посторонних к манипуляциям с личным карточным счетом и передавать свои персональные данные третьим лицам.