Просроченные вакцины на 7,8 млн тенге хранились на складе органов здравоохранения в СКО

Почти 2 тысячи доз просроченных вакцин хранились на складе органов здравоохранения в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.

Прокурорскими проверками выявлено свыше 70 фактов фиктивной вакцинации против кори и сибирской язвы, а также фальсификация официального документа медицинскими работниками одной из поликлиник города.

"В нарушение требований Санитарных правил на складе хранения органов здравоохранения находились просроченные вакцины против кори, паротита, краснухи и гепатита А в количестве 1,8 тыс. доз на сумму 7,8 млн. тенге", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, начато досудебное расследование по статье 385 Уголовного кодекса РК "Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов", ведутся следственные действия.