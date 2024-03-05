Просроченные вакцины на 7,8 млн тенге хранились на складе органов здравоохранения в СКО
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Почти 2 тысячи доз просроченных вакцин хранились на складе органов здравоохранения в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.
Прокурорскими проверками выявлено свыше 70 фактов фиктивной вакцинации против кори и сибирской язвы, а также фальсификация официального документа медицинскими работниками одной из поликлиник города.
"В нарушение требований Санитарных правил на складе хранения органов здравоохранения находились просроченные вакцины против кори, паротита, краснухи и гепатита А в количестве 1,8 тыс. доз на сумму 7,8 млн. тенге", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, начато досудебное расследование по статье 385 Уголовного кодекса РК "Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов", ведутся следственные действия.
"В целом выявленные нарушения допущены по причине формирования медицинскими учреждениями заявок на приобретение иммунобиологических препаратов без законных обоснований, предусмотренных Бюджетным кодексом.
По актам надзорного органа принимаются меры по устранению допущенных нарушений и привлечению должностных лиц к установленной законом ответственности", - добавили в прокуратуре.
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