Пропажу главы федерации ММА прокомментировали в Минтуризма и спорта
Сегодня, 22:25
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Сегодня, 22:25Сегодня, 22:25
165Фото: gov.kz/miid
В Комитете по делам спорта и физической культуры прокомментировали заявление о пропаже главы Казахстанской Объединенной федерации ММА Алика Айдарбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"Федерации являются общественными организациями, которые не подотчётны министерству и автономны в принятии решений. Общественное объединение осуществляет деятельность в соответствии со своим уставом. Учредители вправе самостоятельно переизбирать президента федерации. В случае необходимости комитет готов оказать всяческое содействие для решения имеющихся вопросов", - говорится в комментарии.
В ведомстве уточнили, что в 2023 году на развитие ММА выделены 15 000 000 тенге.
По линии Дирекции развития спорта выделено 9 514 287 тенге на два учебно-тренировочных сбора, а также по итогам чемпионата мира призёрам и чемпионам осуществлена выплата денежного поощрения в размере 9 210 558 тенге.
Ранее в федерации ММА объявили в розыск главу объединения Алика Айдарбаева, заявив, что он долгое время не выходит на связь.
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