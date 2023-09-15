Пропажу главы федерации ММА прокомментировали в Минтуризма и спорта

В Комитете по делам спорта и физической культуры прокомментировали заявление о пропаже главы Казахстанской Объединенной федерации ММА Алика Айдарбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Федерации являются общественными организациями, которые не подотчётны министерству и автономны в принятии решений. Общественное объединение осуществляет деятельность в соответствии со своим уставом. Учредители вправе самостоятельно переизбирать президента федерации. В случае необходимости комитет готов оказать всяческое содействие для решения имеющихся вопросов", - говорится в комментарии.

В ведомстве уточнили, что в 2023 году на развитие ММА выделены 15 000 000 тенге.

По линии Дирекции развития спорта выделено 9 514 287 тенге на два учебно-тренировочных сбора, а также по итогам чемпионата мира призёрам и чемпионам осуществлена выплата денежного поощрения в размере 9 210 558 тенге.

Ранее в федерации ММА объявили в розыск главу объединения Алика Айдарбаева, заявив, что он долгое время не выходит на связь.