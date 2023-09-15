Федерация MMA Казахстана объявила в розыск своего президента Алика Айдарбаева
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Казахстанская федерация ММА (смешанных единоборств) объявила в розыск своего действующего президента Алика Айдарбаева, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение опубликовано в аккаунте федерации в Instagram.
"Тренеры и спортсмены Казахстанской объединенной федерации ММА разыскивают действующего президента федерации Алика Айдарбаева. Алик Серикович, просим вас выйти на связь со спортсменами!" - говорится в посте.
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В комментариях представители федерации пояснили причину паники.
"Не можем найти нашего президента федерации, не выходит на связь. За время его правления на федерации образовался долг по налогам свыше 100 миллионов тенге", - сказано в сообщении.
Айдарбаев был депутатом Кызылординского областного маслихата, гендиректором компаний "Кумколь-Лукойл", "Мангистаумунайгаз", АО РД "КазМунайГаз", акимом Мангистауской области, вице-министром Министерства по инвестициям и развитию РК, зампредседателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", председателем совета директоров АО "Самрук-Энерго", председателем правления АО НК "КазМунайГаз".
Спортивную федерацию он возглавил в феврале 2020 года.
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