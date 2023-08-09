  • 9 Августа, 16:25
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Прокуратура Астаны вернула государству земли на 700 млн тенге
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Прокуратура Астаны вернула государству земли на 700 млн тенге

Сегодня, 15:54
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Прокуратура Астаны вернула государству земли на 700 млн тенге Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54
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Прокуроры в Астане проверили исполнение судебных актов об изъятии земельных участков для государственных нужд и вернули участки почти на 700 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz

"В ходе проверки установлено, что акционерное общество получило компенсацию за принудительно отчуждаемый земельный участок для государственных нужд в размере 663 миллиона тенге. Однако на протяжении двух лет не исполняло решение суда по передаче государству двух участков для строительства школы и общежития", - сообщили в прокуратуре.

По акту прокурорского надзора решение суда приведено в исполнение, земельные участки переданы государству.

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