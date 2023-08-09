Прокуратура Астаны вернула государству земли на 700 млн тенге

Прокуроры в Астане проверили исполнение судебных актов об изъятии земельных участков для государственных нужд и вернули участки почти на 700 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе проверки установлено, что акционерное общество получило компенсацию за принудительно отчуждаемый земельный участок для государственных нужд в размере 663 миллиона тенге. Однако на протяжении двух лет не исполняло решение суда по передаче государству двух участков для строительства школы и общежития", - сообщили в прокуратуре.