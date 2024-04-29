Проект "Гостевая семья" для детей снова стартует в ВКО

В ВКО для учащихся снова стартует проект "Гостевая семья", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Этот проект предполагает изучение госязыка в казахоговорящих семьях с проживанием в них.

В прошлом году участие приняли 65 детей. Предстоящим летом проект "Гостевая семья" будет реализован для шести районов ВКО с привлечением 50 семей и 120 детей.

"Предстоящим летом мы в два раза увеличим количество детей. Возраст остаётся прежним – 12-14 лет. В проекте будут традиционно принимать участие Катон-Карагайский, Глубоковский районы и Риддер, там много красивых туристических мест. Мы хотим этим проектом дать детям не только языковую практику, но и показать исключительность нашего края. Предполагаем, что в Риддер и Глубоковский районы смогут приехать дети из Тарбагатайского и Зайсанского районов", – рассказала руководитель управления образования ВКО Иннеса Чернышёва.

Каждая семья, которая готова принять ребёнка в гости, проходит тщательный отбор: жилищные условия должны соответствовать нормам, а один из взрослых в семье должен быть педагогом.

Запись на проект начнётся с 15 мая, обращаться нужно в отделы образования по месту проживания. Гостевой обмен начнётся с 15 июня.