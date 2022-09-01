Проблемы нашей экономики сложные, но есть пути решения - президент

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Как можно решить системные проблемы казахстанской экономики, поделился Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат парламента, передаёт BaigeNews.kz.

"Системные проблемы нашей экономики хорошо известны. Это сырьевая зависимость, низкая производительность труда, низкий инноваций недостаточно, неравномерное распределение доходов. Все эти проблемы сложные. Но существуют конкретные пути их решения. Это макроэкономическая стабильность, диверсификация экономики, цифровизация, а также развитие МСБ, человеческого капитала и обеспечение верховенства закона", - сказал президент в своём послании.

Также Касым-Жомарт Токаев считает, что Казахстану необходимо перейти на новую модель государственного и частного партнерства.

"Cейчас многие проекты стали визитной карточкой некоторых предпринимателей и чиновников. Контракты должны заключаться на открытой и конкурсной основе. С этой целью необходимо принять соответствующий закон", - сказал Токаев.

Он отметил, что предпринимателям должны быть определены эффективные способы открытого и оперативного выделения земельных участков.