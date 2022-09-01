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Акорда Сегодня, 11:27
71
Фото: Акорда

Глава государства: Необходимо перейти на новую модель государственного и частного партнерства

Казахстану необходимо перейти на новую модель государственного и частного партнерства. Об этом в своем послании народу сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz

"Необходимо перейти на новую модель государственного и частного партнерства. Cейчас многие проекты стали визитной карточкой некоторых предпринимателей и чиновников. Контракты должны заключаться на открытой и конкурсной основе. С этой целью необходимо принять соответствующий закон", - сказал Токаев. 

Он отметил, что предпринимателям должны быть определены эффективные способы открытого и оперативного выделения земельных участков.

"Его нужно разработать до конца года. Необходимо определить, имеются ли в каждом регионе и населенном пункте пустующие или не освоенные по назначению земли. Эту информацию должны знать представители бизнеса. Очевидно, что данные меры позволят повысить конкурентоспособность не только предпринимателей, но и экономики в целом", - добавил глава государства. 


Также он поручал правительству повысить инвестиционную привлекательность отраслей индустрии и недропользования.

"В прошлом году по моему поручению была оценена эффективность всей специальной экономической зоны. В результате мы выявили проблемные моменты, выработали новые подходы. Теперь для развития специальных экономических зон стоит перейти к совершенно другой политике", - резюмировал Токаев. 

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#Токаев #послание народу
Сегодня, 11:27
71
Артём Волков Журналист

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