Токаев: На принципы справедливости я ориентируюсь с первых дней президентства

Принцип "перед законом все равны" непоколебим, подчеркнул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"Ещё одна наша основополагающая ценность – закон и порядок. "Перед законом все равны" – этот принцип для нас непоколебим. Каждый гражданин должен хорошо понимать, что государство никогда не допустит вседозволенности и хаоса. Закон должен неукоснительно соблюдаться всеми и везде, в том числе в социальных сетях. Любые антизаконные, деструктивные действия и намеренные провокации будут жестко пресекаться. Мы будем неизменно следовать принципу: "созидательному плюрализму – полновесное да, разрушительному радикализму – решительное нет". Порядок в стране начинается с каждого из нас. Недаром говорят, что если хочешь реально изменить мир к лучшему, начни с самого элементарного: создай уют дома, приберись на рабочем месте, в подъезде, во дворе, веди себя подобающим образом в обществе", - сказал глава государства.

Одним из наглядных показателей уровня правовой культуры он назвал практику вождения автомобилей гражданами.

"За массовое нарушение правил дорожного движения и повсеместное хамство на дорогах мы ежегодно расплачиваемся очень дорогой ценой – жизнями и здоровьем тысяч людей, детей. Это трагедия не только для отдельных семей, но для всей нашей страны. Порядок есть там, где есть дисциплина. Зачастую в критических ситуациях именно дисциплинированность граждан становится главным фактором их безопасности. Во время недавнего землетрясения в некоторых алматинских школах и даже дошкольных учреждениях дети проявили высокий уровень организованности. Это наглядно показало, что приучать к дисциплине нужно с детских садов и начальных классов", - сказал Токаев.

Президент добавил, что к фундаментальным ценностям относятся справедливость и ответственность, которые являются моральным компасом государства и общества, необходимым для достижения социального равенства, мира и гармонии.

"Как глава государства своей главной миссией я вижу построение Справедливого Казахстана. На основополагающие принципы справедливости ориентируюсь с первых дней своего президентства. Целостное концептуальное оформление эта идея получила в сентябрьском Послании 2022 года. В этой связи слышу мнения, что использование в политической риторике и практике понятия "справедливость" якобы влечёт за собой определённые риски, порождая чрезмерные ожидания и усиливая требования к власти. Полагаю, это упрощённое понимание и трактовка справедливости как, главным образом, равного распределения благ и ресурсов. В то же время, по моему глубокому убеждению, справедливость – это, прежде всего, равное распределение прав и ответственности.

Справедливость и ответственность – неразрывные понятия, потому что справедливость не может существовать без ответственности. Именно ответственное отношение к своему делу, к своим обязанностям является необходимым условием успеха каждого гражданина и всей нации. В этом заключается сила справедливости", - сказал президент.