open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


t.me/Борт №1 Вчера, 19:46
687
Фото: t.me/Борт №1

Президенты Казахстана и Турции сыграли в теннис

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган сыграли в настольный теннис, передаёт BaigeNews.kz.

Фото с матча поделился Telegram-канал Борт №1.

Кто победил в этом матче, не уточняется.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Касым-Жомарт Токаев #спорт #теннис #Эрдоган
Журналист
Вчера, 19:46
687
Поделитесь:
Наверх