Президент принял нового уполномоченного по защите прав предпринимателей
Сегодня, 15:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:33Сегодня, 15:33
149Фото: akorda.kz
Президент принял вновь назначенного уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Каната Нурова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи глава государства подчеркнул необходимость активизации работы по защите прав предпринимателей.
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению, а также создание благоприятной среды для развития отечественного предпринимательства.
Самое читаемое
- Прокуроры освободили 449 граждан, незаконно удерживаемых в служебных помещениях
- Нет необходимости менять обвинительный акт в отношении Бишимбаева – брат Нукеновой
- Большая вода в Петропавловске будет отступать в течение месяца
- 28 новых зон отдыха появятся на Балхаше
- Байжанову предъявили новое обвинение