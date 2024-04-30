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Президент принял нового уполномоченного по защите прав предпринимателей

Сегодня, 15:33
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akorda.kz Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:33
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Фото: akorda.kz

Президент принял вновь назначенного уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Каната Нурова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи глава государства подчеркнул необходимость активизации работы по защите прав предпринимателей.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению, а также создание благоприятной среды для развития отечественного предпринимательства.

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