Президент освободил от должности главу Антикора

Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Акорду. Ему дали новое назначение.

"Указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан. Он освобожден от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", - говорится в сообщении Акорды.

Ранее президент назначил новых министров обороны и иностранных дел РК. Глава МВД сохранил свою должность.