  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

Акорда Сегодня, 12:05
88
Сегодня, 12:05
88
Фото: Акорда

Токаев назначил главу МИД и министра обороны

Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиевич назначен заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Нуртлеу освобожден от должности руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

Также Токаев назначил Жаксылыкова Руслана ФаФатиховаеминистром обороны Республики Казахстан.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:05
88
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх