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Марат Ахметжанов переназначен главой МВД Сегодня, 11:59
107
Сегодня, 11:59
107

Марат Ахметжанов переназначен главой МВД

Указом главы государства Ахметжанов Марат Муратович назначен министром внутренних дел страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Сегодня, 11:59
107
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