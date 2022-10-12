Президент Казахстана встретил Эмира Катара в Астане

Фото: Борт№1

В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Начальник почетного караула отдал рапорт главам государств, затем прозвучали гимны Казахстана и Катара.

Казахстан и Катар подпишут два важных соглашения в сфере взаимной торговли:

рамочное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве (создаст правовую основу);

соглашение в области стандартизации метрологии (которое позволит продавать казахстанские товары на рынках арабских стран).

Президент поблагодарил Эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани за то, что он принял приглашение и посетил Казахстан.

"Ваше Высочество, уважаемый шейх Тамим, очень рад нашей встрече в Казахстане. Хочу выразить искреннюю благодарность за то, что вы приняли мое приглашение и прибыли в Казахстан с государственным визитом. Сегодня мы планируем достичь договоренностей по наиболее важным вопросам двусторонних отношений. Государство Катар является для нас самым важным партнером на Ближнем Востоке. Поэтому мы готовы направить все усилия на дальнейшее развитие наших отношений", – отметил глава государства.

В свою очередь, Эмир Катара поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева за приглашение совершить визит в Казахстан и оказанное гостеприимство.