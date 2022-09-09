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КФФ Сегодня, 17:51
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Фото: КФФ

Президент ФИФА может посетить Казахстан

В европейском офисе ФИФА в Париже прошла встреча между президентами ФИФА Джанни Инфантино и Казахстанской федерации футбола Адлетом Барменкуловым, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КФФ.

Казахстанская делегация представила проект по развитию массового футбола в стране. В него включены вопросы популяризации, системы подготовки и соревнований, а также футбольной инфраструктуры.

Джанни Инфантино выразил готовность  поддержать Казахстанскую федерацию футбола в реализации представленных проектов, включая помощь в организации образовательного процесса для казахстанских футбольных специалистов с привлечением технической команды ФИФА. 

Стороны также обсудили развитие ФИФА на территории Казахстана для проведения мероприятий в сотрудничестве с КФФ, а также для улучшения взаимодействия между футбольными ассоциациями Центральной Азии. Для этого Джанни Инфантино готов приехать в Казахстан для дальнейшего обсуждения необходимых мер.

"Сегодня состоялась важная для нас встреча с главой ФИФА. В повестку встречи вошли два ключевых вопроса: это проекты по развитию массового и детско-юношеского футбола. Наша цель сделать массовый футбол доступным каждому казахстанцу, увеличить количество футболистов-любителей, систематически занимающихся футболом и обеспечить условия для развития футбола в стране. Мы благодарим Джанни Инфантино за поддержку наших инициатив и оценку перспективности предложенных проектов", - отметил президент КФФ Адлет Барменкулов.

 

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#футбол #спорт #ФИФА
Сегодня, 17:51
82
Зарина Козова Журналист

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