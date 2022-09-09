Президент ФИФА может посетить Казахстан

Фото: КФФ

В европейском офисе ФИФА в Париже прошла встреча между президентами ФИФА Джанни Инфантино и Казахстанской федерации футбола Адлетом Барменкуловым, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КФФ.

Казахстанская делегация представила проект по развитию массового футбола в стране. В него включены вопросы популяризации, системы подготовки и соревнований, а также футбольной инфраструктуры.

Джанни Инфантино выразил готовность поддержать Казахстанскую федерацию футбола в реализации представленных проектов, включая помощь в организации образовательного процесса для казахстанских футбольных специалистов с привлечением технической команды ФИФА.

Стороны также обсудили развитие ФИФА на территории Казахстана для проведения мероприятий в сотрудничестве с КФФ, а также для улучшения взаимодействия между футбольными ассоциациями Центральной Азии. Для этого Джанни Инфантино готов приехать в Казахстан для дальнейшего обсуждения необходимых мер.