Преступную группировку задержали в Шымкенте
Сегодня, 10:50
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Сегодня, 10:50Сегодня, 10:50
85Фото: baigenews.kz
Оперативники УБОП департамента полиции города в результате комплекса спецмероприятий задержали группу из десяти лиц, негативно влияющую на оперативную обстановку в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Возраст задержанных варьируется от 20 до 25 лет.
"Они занимались вымогательством, хулиганством и криминальными разборками с применением оружия. При проверке мест жительства обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и иные вещественные доказательства", - сообщили в полиции.
В настоящее время по фактам уголовных правонарушений, совершенных маргинальной молодежью, проводится расследование.
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