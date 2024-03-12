Преступную группировку задержали в Шымкенте

Оперативники УБОП департамента полиции города в результате комплекса спецмероприятий задержали группу из десяти лиц, негативно влияющую на оперативную обстановку в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Возраст задержанных варьируется от 20 до 25 лет.

"Они занимались вымогательством, хулиганством и криминальными разборками с применением оружия. При проверке мест жительства обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и иные вещественные доказательства", - сообщили в полиции.

В настоящее время по фактам уголовных правонарушений, совершенных маргинальной молодежью, проводится расследование.