Премьер-министр РК проверил, как идет строительство LRT в Астане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов проверил ход реализации проекта по строительству линии легкорельсового транспорта (LRT) в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Аким города Астаны Женис Касымбек доложил о степени готовности объекта и перспективах дальнейшего развития транспортной системы мегаполиса.

На сегодня завершен этап укладки балок эстакады LRT. До конца 2024 года намечено завершение строительства основных железобетонных конструкций станций. В следующем году будет произведена укладка рельсов, отделка станций и строительство депо с поставкой подвижных составов, благоустройство подэстакадной части по проспекту Кабанбай батыра и ул.Калдаякова.

"Общая протяженность линии легкорельсового транспорта составит 22,4 км. LRT будет включать 18 станций. Планируется запуск 19 единиц подвижного состава вместимостью 652 человека. Интервал движения составит 4-5 минут. На начальном этапе ожидается пассажиропоток в 25 тыс. чел./сутки, при этом максимальный пассажиропоток в часы пик может достигать 92 тыс. чел./сутки. Система оплаты предусмотрена по аналогу городской, путем валидации транспортной карты или оплатой посредством QR-кода", - говорится в сообщении.

На территории станции руководитель Правительства ознакомился с технологическими решениями, применяемыми при строительстве.

В реализации проекта задействованы передовые китайские компании, известные соблюдением самых высоких стандартов. Такие как China Construction Sixth Bureau, Yunnan Construction and Investment Holding Group Co., Longjian Road and Bridge Co., Tianjin Rail Transit Group Co., CRRC Tangshan Co LTD. Компании CRSC International, CASCO, HUAWEI Smart Transport BU участвуют в наладке систем связи, сигнализации и автоматизации, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасной и эффективной работы транспортной системы.

Генеральный директор субподрядной компании China Railway Asia-Europe Construction Investment Чжоу Хайвэй проинформировал, что в строительстве объекта используются инновационные технологии. По завершении проекта по линии легкорельсового транспорта будут запущены беспилотные поезда.

По словам председателя правления ТОО "City Transportation Systems" Асылбека Дуйсебаева, завершение всех строительных работ и запуск LRT планируется до конца 2025 года.

Олжас Бектенов подчеркнул необходимость повышенного контроля за качеством и сроками реализации проекта.

"Главой государства уделяется большое внимание развитию транспортной системы страны. По проекту LRT проведена большая работа по подготовке инфраструктуры, выделены средства. LRT будет служить горожанам, гостям столицы. Темпы строительных работ наращиваются, важно их не сбавлять. Проект должен быть реализован на самом высоком уровне. Со стороны акимата и центральных госорганов должен быть повышенный контроль. Будем работать на результат", — отметил Премьер-министр.