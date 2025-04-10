Дженнифер Лопес выступит в Астане: известны цены на билеты
Всего предусмотрено 15 ценовых категорий.
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Поклонники Дженнифер Лопес могут начинать обратный отсчёт - в Астане состоится её долгожданный концерт, и уже в ближайшие два дня стартует продажа билетов, передаёт BaigeNews.kz
Как сообщил продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов, стоимость билетов будет варьироваться от 40 до 150 тысяч тенге в зависимости от категории. Всего предусмотрено 15 ценовых категорий, а средняя цена составит около 88 тысяч тенге.
Дата начала продаж и другие детали появятся совсем скоро.
Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.
Напомним, Дженнифер Лопес включила Казахстан в свое мировое турне. Это будет ее первое выступление в стране, и фанаты по всей Центральной Азии с нетерпением ожидают ее прибытия.
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