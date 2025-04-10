Агрессивный пассажир автобуса ударил женщину-контролёра в Караганде. Возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл вечером 9 апреля на маршруте №145. Контролёр проверяла у пассажиров оплату проезда, когда один из мужчин в автобусе проявил агрессию и ударил её по голове.

В филиале ТОО "Транспортный холдинг города Алматы" по Карагандинской области сообщили, что в результате инцидента сотруднику компании причинены телесные повреждения. Их степень и тяжесть установят в результате судебно-медицинской экспертизы.

"По данному факту незамедлительно подано заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РК ("Побои"), проводится следствие", - сообщили в холдинге.

Подозреваемого установили и задержали.

Напомним, в январе пассажир напал на женщину в автобусе в Костанае. В ноябре 2024 года подобный инцидент произошёл в Алматы.