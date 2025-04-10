В Алматы разгорается скандал вокруг частного детского сада, расположенного в Алатауском районе. В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как ребенка в одних трусах вытаскивают за руки из спальной комнаты в коридор, передаёт BaigeNews.kz.

По информации департамента полиции города Алматы, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Управлением полиции Алатауского района проводится досудебное расследование. Назначен комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и привлечения виновных лиц к ответственности", — сообщили в пресс-службе.

Инцидент, по словам очевидцев и родителей, произошел 20 марта. Одна из матерей рассказала, что её дочь, ранее охотно посещавшая детский сад, вдруг начала отказываться туда ходить, устраивая истерики. Услышав от ребёнка подробности, женщина немедленно обратилась в полицию.

По неподтвержденным данным, сразу после появления видео воспитатель и нянечка были уволены с формулировкой "по статье".

Ситуация вызвала резонанс в Сети, пользователи требуют строгого наказания для виновных и усиления контроля за частными дошкольными учреждениями.

Ранее сообщалось о нянечке, котороая в Западно-Казахстанском детсаду издевалась над детьми.