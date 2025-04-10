В поселке Отеген-Батыр Алматинской области произошел инцидент, который вызвал бурное обсуждение в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz. Двое неизвестных мужчин попытались вовлечь 9-летнего мальчика в подозрительные действия. По данным местных жителей, они предложили ребенку "выпить пива и пойти с ними", на что мальчик отказался. В ответ один из мужчин ударил и порвал одежду ребенка.

Очевидцы произошедшего не остались равнодушными и сразу вмешались, задержав нападавшего до прибытия полиции. Информация о происшествии быстро распространилась в социальных сетях, где многие пользователи выразили обеспокоенность по поводу безопасности детей.

Департамент полиции Алматинской области подтвердил инцидент.

"По факту хулиганских действий полицией зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование. Подозреваемый установлен, задержан, в настоящее время находится в центре временной адаптации и детоксикации. Проводится комплекс следственных действий для обеспечения всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств по делу", - говорится в сообщении.

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