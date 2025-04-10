Во время проверки китайского ресторана Jin Gu в мадридском районе Усера полиция обнаружила десятки мёртвых голубей, грязь и испорченные продукты. По данным следствия, птицы подавались посетителям под видом жареной утки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Когда сотрудники полиции прибыли на место, в кастрюле на плите находились два мёртвых голубя, скорее всего, предназначенные для приготовления. В восьми неисправных холодильниках находилось мясо без маркировки. Анализ позже показал, что это было мясо городских голубей.

По данным газеты El Mundo, всего изъяли около 300 килограммов испорченных продуктов. Один из полицейских сообщил, что запах был крайне неприятным: были замечены тараканы, на полу стояли мышеловки.

Примечательно, что ранее ресторан получал положительные отзывы на Google, некоторые даже рекомендовали его как лучшее заведение китайской кухни в районе. Однако в более поздних отзывах упоминались случаи пищевого отравления.

Полиция расследует дело в отношении владельца ресторана. На его двери появилось объявление о временном закрытии "в связи с отпуском".