В Многопрофильном медицинском центре столицы начали работу два высокотехнологичных аппарата для лучевой терапии — линейный ускоритель TrueBeam и КТ-симулятор Somatom Go.Sim, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Оба устройства относятся к последнему поколению оборудования и применяются в ведущих онкоцентрах мира. Их установка стала возможной благодаря благотворительной поддержке Общественного фонда "Қазақстан Халқына". Лечение на новых аппаратах, включая диагностику и саму терапию, предоставляется пациентам бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Система TrueBeam обеспечивает точное и мощное воздействие на опухоль с минимальным риском повреждения здоровых тканей. Технология синхронизирует излучение с дыханием пациента и позволяет в режиме реального времени адаптировать лечение, что делает возможным проведение высокодозной терапии, сокращая количество сеансов и ускоряя процесс выздоровления.

КТ-симулятор Somatom Go.Sim используется для точного планирования курса лучевой терапии с учётом индивидуальных анатомических особенностей пациента. Оборудование подходит как для взрослых, так и для детей.

По словам директора Центра Мухтара Тулеутаева, новые технологии позволяют эффективно лечить опухоли даже в труднодоступных местах, таких как головной и спинной мозг. Он отметил, что запуск этого оборудования — значимый шаг вперёд в развитии отечественной онкологии, который улучшит результаты терапии и качество жизни пациентов.

Руководитель Управления здравоохранения Астаны Алия Рустемова подчеркнула, что приобретение нового оборудования повышает доступность передовых медицинских решений, соответствующих международным стандартам, и играет важную роль в развитии онкологической службы столицы и всей страны.