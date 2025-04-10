Исполком Международного Олимпийского комитета утвердил программу соревнований и количество квот для спортсменов на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Игры станут самыми масштабными по количеству разыгрываемых комплектов наград: всего будет 351 дисциплина - на 22 больше, чем на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Дополнительно выделено 698 мест для спортсменов в пяти новых видах спорта, предложенных Оргкомитетом Игр-2028 и одобренных МОК: бейсбол/софтбол, крикет, флаг-футбол, лакросс и сквош.

Формирование программы ОИ-2028 осуществлялось с учётом заявок Международных федераций и рекомендаций Комиссии на основе принципов, утверждённых МОК в 2023 году. В их числе - гендерное равенство, зрелищность, контролируемые затраты и фокус на интересах самих спортсменов.

Впервые в истории Олимпийских игр все командные виды спорта будут представлены одинаковым или большим числом женских команд. Водное поло расширит женский турнир до 12 команд, уравняв состав с мужским. А в женском футбольном турнире впервые выступят 16 сборных - на четыре больше, чем в мужском.

Гендерное равенство чётко прослеживается и в индивидуальных видах. В боксе добавлена ещё одна женская весовая категория, что обеспечит равное количество медальных дисциплин и квот среди мужчин и женщин. На данный момент медали будут разыграны в следующих дивизионах:

- Мужчины: до 55, 60, 65, 70, 80, 90 и свыше 90 килограммов;

- Женщины: до 51, 54, 57, 60, 65, 70, 75 килограммов.

Кроме того, в программу ОИ включены шесть новых смешанных командных дисциплин: в лёгкой атлетике (эстафета 4 по 100 метров), стрельбе из лука, настольном теннисе, гольфе, гимнастике и прибрежной гребле.

Организаторы обещают, что Игры в Лос-Анджелесе сохранят преемственность, при этом открывая путь к более справедливой, современной и вдохновляющей олимпийской программе.