Глава Атырауской области Серик Шапкенов встретился с трёхлетним Динмухаммедом Жумажаном и его родителями и поблагодарил мальчика за его поступок, ставший примером для многих. Маленький Динмухаммед стал героем соцсетей после того, как убирал мусор в день празднования Ораза айта в одном из микрорайонов Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Шапкенов выразил благодарность родителям мальчика за воспитание и подчеркнул важность такого поведения. Он вручил благодарственное письмо от имени руководителя администрации Президента РК Айбека Дадебая, в котором было сказано, что поступок Динмухаммеда не остался незамеченным.

"Иногда одно действие говорит больше, чем слова. Этот поступок тронул нас, несмотря на то что Динмухаммед ещё маленький. Он не был научен этому, он просто видел важность чистоты в своей семье. Это пример воспитания и настоящего патриотизма. Такие действия должны стать частью повседневной жизни каждого из нас и служат напоминанием о важности инициативы Президента 'Таза Қазақстан'", — отметил Шапкенов.

Отец мальчика, Ержан Хайрушев, рассказал, что один из местных жителей снял видео с поступком сына и опубликовал его в Интернете.

"Мы с соседями отмечали Ораза айт, и даже не думали, что поступок нашего сына тронет сердца казахстанцев. В нашей семье всегда ценили чистоту, и мы активно участвуем в субботниках. Я хочу, чтобы мой сын вырос настоящим патриотом своей страны", — добавил отец.

В завершение встречи Серик Шапкенов вручил Динмухаммеду памятные подарки.