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Димаш проведёт встречу с фанатами в Алматы

Билеты вскоре появятся в продаже.

Сегодня, 22:06
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:06
Сегодня, 22:06
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Фото: pxhere.com

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал потрясающую новость для своих поклонников. Он планирует провести фан-встречу в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"В честь моего дня рождения, 26 мая на стадионе Almaty Arena состоится фан-встреча "D and Dears" в честь выхода концерта Stranger в кинотеатрах! Вас ждёт шоу, посвящённое моей музыке с участием казахстанских артистов, ответы на различные вопросы, премьеры новых песен и клипов", - сообщил певец.

С 27 мая шоу Stranger, которое прошло в Астане, будет впервые показываться в кинотеатрах страны с объёмным звуком 5.1 и эффектом присутствия.

Билеты на фан-встречу появятся в продаже на следующей неделе.

 

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