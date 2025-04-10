Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал потрясающую новость для своих поклонников. Он планирует провести фан-встречу в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"В честь моего дня рождения, 26 мая на стадионе Almaty Arena состоится фан-встреча "D and Dears" в честь выхода концерта Stranger в кинотеатрах! Вас ждёт шоу, посвящённое моей музыке с участием казахстанских артистов, ответы на различные вопросы, премьеры новых песен и клипов", - сообщил певец.

С 27 мая шоу Stranger, которое прошло в Астане, будет впервые показываться в кинотеатрах страны с объёмным звуком 5.1 и эффектом присутствия.

Билеты на фан-встречу появятся в продаже на следующей неделе.