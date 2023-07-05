Правительство выделит 5 млрд тенге для завершения модернизации опреснительного завода "Каспий"

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с проектом расширения опреснительного завода "Каспий" для дополнительного водоснабжения региона и пообещал денег для его скорейшего завершения, передаёт BaigeNews.kz.

Работы по расширению завода начаты в 2020 году и сейчас находятся в завершающей стадии.

Благодаря проекту производство питьевой воды на "Каспие" должно увеличиться до 40 тысяч кубов в сутки, что позволит обеспечить стабильное водоснабжение региона.

Директор предприятия Нурлыбай Аккулов доложил о проводимой модернизации. По его словам, для завершения проекта требуется порядка пяти миллиардов тенге, в частности, для приобретения недостающего оборудования.

Премьер-министр отметил, что проект имеет большое значение для 180 тысяч жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов Мангистауской области.