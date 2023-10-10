Пожар в здании Дворца спорта произошёл в Караганде
Сегодня, 16:34
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Сегодня, 16:34Сегодня, 16:34
173Фото: instagram.com/qaragandy_tjd
Пожар ликвидировали во Дворце спорта "Акжолтай" в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в ДЧС области, в 13:36 поступило сообщение о возгорании по адресу проспект Бухар-Жырау, 53А, где находятся спортивный объект и рынок.
"В рыночном комплексе "Акжолтай" на первом этаже в помещении склада магазина "5 карманов" произошло горение на предварительной площади 40 квадратных метров, было сильное задымление", - уточнили в ведомстве.
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Обошлось без пострадавших.
Пожар потушили в 14:45. Его причину пока не установили.
В ликвидации были задействованы 66 человек и 16 техники.
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