Пожар в здании Дворца спорта произошёл в Караганде

Пожар ликвидировали во Дворце спорта "Акжолтай" в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС области, в 13:36 поступило сообщение о возгорании по адресу проспект Бухар-Жырау, 53А, где находятся спортивный объект и рынок.

"В рыночном комплексе "Акжолтай" на первом этаже в помещении склада магазина "5 карманов" произошло горение на предварительной площади 40 квадратных метров, было сильное задымление", - уточнили в ведомстве.

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Обошлось без пострадавших.

Пожар потушили в 14:45. Его причину пока не установили.

В ликвидации были задействованы 66 человек и 16 техники.