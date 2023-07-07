Пожар в горной местности ВКО ликвидировали

Фото: ДЧС ВКО

Огнеборцы полностью потушили пожар на территории Асубулакского лесного хозяйства Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

По данным ведомства, общаяя площадь пожара составила 20 гектаров.

"Загорание произошло в труднодоступной горной, скальной местности, что сильно осложняло тушение. Совместными усилиями лесников, пожарных, местных исполнительных органов и авиаподразделений загорание полностью потушено. Всего в ликвидации пожара было задействовано более 250 человек, 26 единиц техники, пять вертолётов АО "Казавиаспас", Министерства обороны, Авиаподразделения ВКО, Казавиалесоохраны", — сообщили в ДЧС.

Пожарные уточняют, что с момента возникновения пожара его до локализации вертолёты с помощью водосливных устройств совершили 125 сбросов воды.