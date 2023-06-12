Появился очередной фейк по лесному пожару в области Абай

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Очередной фейк относительно лесного пожара в области Абай прокомментировали в акимате региона, передаёт BaigeNews.kz.

"В сети Интернет распространяется видео, на котором группа лиц обнаружила заготовки для розжига стволов деревьев в лесу. Вместе с тем, один из участников видео упоминает поселок Джабык. Судя по информационным сообщениям, в июне 2021 года в поселке Джабык Челябинской области РФ произошёл крупный пожар в лесном массиве. Что свидетельствует о том, что видеоролик не имеет никакого отношения к области Абай", — отметили в пресс-службе акимата.

Граждан призывают не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации. И напоминают, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ и социальных сетей предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.