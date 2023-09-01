Повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге поручил Правительству Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего послания народу пообещал повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Как мы обещали, Правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы. В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза", - пообещал Глава государства.

Он также отметил, что данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1 миллиона 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетников.

"В целом, для всестороннего развития рынка труда Правительству необходимо в кратчайшие сроки утвердить Комплексный план, рассчитанный до 2030 года", - отметил Президент.

По его словам, помимо четкого определения принципов и приоритетов новой экономической политики, критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ.