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Повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге поручил Правительству Токаев

Сегодня, 13:04
АВТОР
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Фото: BaigeNews.kz Сегодня, 13:04
Сегодня, 13:04
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Фото: Фото: BaigeNews.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего послания народу пообещал повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Как мы обещали, Правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы. В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза", - пообещал Глава государства.

Он также отметил, что данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1 миллиона 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетников.

"В целом, для всестороннего развития рынка труда Правительству необходимо в кратчайшие сроки утвердить Комплексный план, рассчитанный до 2030 года", - отметил Президент.

По его словам, помимо четкого определения принципов и приоритетов новой экономической политики, критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ.

"И этот процесс напрямую зависит от компетенций, ответственности и политической воли государственных служащих", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

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