Потоп из-за аварии: новый дом построят 74-летней пенсионерке в Шымкенте

Жительнице Шымкента, у которой в результате коммунальной аварии разрушился дом, построят новое жильё. Об этом сообщил аким города Ғабит Сыздықбеков, передаёт BaigeNews.kz.

Накануне жители шымкентсткого микрорайона "Онтустик" (бывший поселок Чапаевка) пострадали от ночного потопа. Несколько дворов затопило канализационной жижей с грязью. В результате коммунальной аварии дом 74-летней Людмилы Панкратовой пришёл в негодность и проживание в нём стало невозможным: вода зашла под пол, доски поднялись, образовались трещины.

Пенсионерку навестил аким Шымкента Ғабит Сыздықбеков. Аким рассказал, что частная компания построит новый дом для Людмилы Панкратовой, а в это время она будет жить в арендной квартире, расходы на которую также покроет ТОО.

"Помогать жителям города, которые оказались в трудной жизненной ситуации — наша обязанность и гражданский долг. Недавно жительница Шымкента Людмила Панкратова оказалась в затруднительном положении, из-за водосточного коллектора, которому более 60 лет. Дом пенсионерки был разрушен из-за порыва на коллекторе. Мы съездили к пенсионерке, узнали о состоянии Людмилы Фёдоровной и оказали ей поддержку. Ответственным лицам было поручено ликвидировать последствия катастрофы и восстановить дренажную систему. Дом для пенсионерки построит ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг". Во время строительства Людмила Фёдоровна временно будет проживать в арендном жилье, расходы на квартиру также покроет частная компания", — написал он на своей странице в Instagram.

Аким Шымкента отметил, что в настоящее время продолжаются работы по восстановлению коллектора. Также ведётся восстановление повреждённого имущества.