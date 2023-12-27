Последствия непогоды устраняют в Костанайской области
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Электричество вернули в 41 населённый пункт Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
Сообщается, что, несмотря на непростые погодные условия, к электричеству подключён 41 населенных пункт: Костанай, Рудный, Аулиекольский, Алтынсаринский, Денисовский, Житикаринский, Сарыкольский, Б.Майлина, Федоровский районы. Аварийные службы продолжают свою работу.
Напомним, 26 декабря в регионе бушевала непогода. Из-за бурана и метели в Костанае отмечали низкую видимость на дороге, помимо этого кое-где не работали светофоры. Водители становились участниками дорожно-транспортных происшествий. В одно из них попали сразу 10 автомобилей.
Помимо этого из-за шквального ветра и бурана произошло обрушение кровли четырёхэтажного дома, повреждено несколько машин.
С многоэтажки в Тобыле сорвало крышу, а в Лисаковске из-за ветра упала главная ёлка. Ветер также сорвал облицовку фасада на одном из зданий в областном центре.
Кроме того, в Костанайской области в розыск объявили бабушку с внучкой, ушедших в буран ловить попутку и не добравшихся до места назначения.
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