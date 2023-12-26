ДТП с участием 10 машин произошло в Костанайской области
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Непогода бушует в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские призывают жителей Костанайской области не подвергать себя в опасности и воздержаться от поездок.
Стражи порядка попросили водителей не игнорировать сообщения о закрытии трасс, воздержаться от дальних поездок и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию между авто.
В ДП области отметили, что семь автодорог республиканского и 23 областного значения закрыты для всех видов транспорта.
"В областном центре сегодня уже произошло ДТП с участием 10 автомашин, с места происшествия в медицинское учреждение доставлен один человек", - сообщили полицейские.
Как пишут Костанайские новости, с многоэтажки в Тобыле сорвало крышу, а в Лисаковске из-за вестра упала главная ёлка. Ветер также сорвал облицовку фасада на одном из зданий в областном центре. В Костанае отмечают низкую видимость на дороге, а помимо этого кое-где не работают светофоры.
От непогоды страдают не только люди. В степи заблудились лошади. Видео сняли очевидцы.
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